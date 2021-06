Celebripost

Mentre continua la campagna di vaccinazione contro il coronavirus riprendono pian piano eventi e occasioni in cui fotografare personaggi famosi di ogni tipo, soprattutto negli Stati Uniti. La varietà della settimana che sta finendo si deve all’inizio del Tribeca Film Festival a New York, all’edizione estiva della Berlinale a Berlino (la giuria aveva già assegnato i premi del concorso a marzo, ma ora il festival è aperto al pubblico), ai British Academy Television Awards e a qualche evento sportivo: si sono visti Helena Bonham-Carter, Paul Mescal, John Legend, Alec Baldwin, Bryan Craston, i coniugi Beyoncé e Jay Z e Jeff Daniels, tra gli altri. Avete presente l’invasione delle cicale negli Stati Uniti? Sono dappertutto, anche sul colletto della camicia del presidente. Per rimanere in tema di Casa Bianca, completano la raccolta: la first lady Jill Biden che ha indossato una giacca che a molti ha fatto pensare a quella indossata da Melania Trump con la scritta «I really don’t care, do u?» (cioè «A me non importa veramente, a te?»); e Donald Trump in una delle prime apparizioni ufficiali dalla fine del suo mandato.