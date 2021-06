Martedì mattina molti importanti siti web di tutto il mondo hanno smesso di funzionare per circa mezz’ora

Martedì mattina, verso le 12, alcuni dei più importanti e visitati siti web di tutto il mondo hanno smesso di funzionare per circa mezz’ora: tra loro quello di Twitch, Reddit, e anche molti siti d’informazione, da quello del New York Times al Guardian al Financial Times. Secondo il sito Downdetector, tra i siti che sono risultati irraggiungibili o che hanno avuto problemi ci sono anche PayPal e Spotify. È risultato irraggiungibile anche il sito del governo italiano.

Sembra che i problemi fossero legati a un malfunzionamento di Fastly, un servizio per rendere più rapida la distribuzione dei contenuti online tramite una rete di server diffusa in molte aree geografiche. Alle 12.44 italiane Fastly ha scritto sul suo sito di aver individuato il problema e pochi minuti dopo di averlo risolto.

We identified a service configuration that triggered disruptions across our POPs globally and have disabled that configuration. Our global network is coming back online. Continued status is available at https://t.co/RIQWX0LWwl

— Fastly (@fastly) June 8, 2021