Da lunedì 14 giugno il politico del Partito Democratico Unionista (DUP) Paul Givan sarà il nuovo primo ministro dell’Irlanda del Nord. Givan è stato eletto per la prima volta nell’Assemblea dell’Irlanda del Nord nel 2010 ed era considerato uno dei favoriti per sostituire Arlene Foster, che lo scorso aprile aveva annunciato le proprie dimissioni dalla carica di prima ministra a partire da fine giugno. Foster era anche la leader del DUP: in questo ruolo è stata sostituita da Edwin Poots, già ministro dell’Agricoltura.

La decisione di Foster era arrivata dopo che una ventina di esponenti del suo partito avevano firmato una lettera di sfiducia nei suoi confronti, in cui avevano espresso preoccupazione per il futuro del partito e dell’unionismo, il movimento che vuole la permanenza dell’Irlanda del Nord del Regno Unito, sostenuto per la maggior parte da chi è di religione protestante.

Il DUP, che aveva sostenuto Brexit, negli ultimi tempi aveva ricevuto molte critiche dai suoi sostenitori proprio per gli accordi sullo status dell’Irlanda del Nord dopo Brexit, che hanno di fatto allontanato la regione dal resto del Regno Unito, mantenendola sia nel mercato comune europeo che nell’unione doganale.