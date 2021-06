Weekly Beasts

Il panda marrone è una rara sottospecie di panda gigante di cui un unico esemplare, Qi Zai, vive in cattività in un parco cinese nello Shaanxi: ha la pelliccia marrone e bianca, invece che nera e bianca, ed è un po’ più piccolo degli altri panda. È un buon aneddoto con cui iniziare l’elenco degli animali da fotografare negli ultimi giorni, che continua con due capretti in una mangiatoia, un leopardo della Cina settentrionale, una mucca in mezzo alla strada, un airone azzurro maggiore e una tartaruga con le rotelle.