Carlo Ancelotti tornerà ad allenare il Real Madrid

Il Real Madrid ha ingaggiato Carlo Ancelotti come suo nuovo allenatore per i prossimi tre anni in sostituzione di Zinedine Zidane, che aveva lasciato la scorsa settimana per divergenze con la società. Ancelotti, che si è liberato dall’Everton in Premier League, tornerà al Real Madrid sei anni dopo averlo allenato per due stagioni tra il 2013 e il 2015. Con lui il Real tornò a vincere la Champions League a dodici anni di distanza, e diede inizio al ciclo di vittorie proseguito poi con Zidane, che con Ancelotti era stato il vice allenatore. La presentazione si terrà domani alle 18 a Madrid.