La Copa América di calcio si giocherà in Brasile, alla fine

La Copa América, il massimo torneo di calcio per nazionali del Sudamerica, si giocherà in Brasile. Lo ha annunciato lunedì pomeriggio l’organizzatore del torneo, la Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol), dopo che poche ore prima aveva detto che il torneo non si sarebbe svolto più in Argentina, come previsto, a causa del recente aumento di casi di contagio da coronavirus (in media più di 30mila al giorno nell’ultima settimana).

Il torneo – che era stato posticipato dal 2020 al 2021 a causa della pandemia da coronavirus e che si svolgerà dal 13 giugno al 10 luglio – inizialmente si sarebbe dovuto giocare sia in Argentina che in Colombia. Il 20 maggio, però, la Conmebol aveva detto che la Colombia non avrebbe ospitato il torneo, a causa delle grandi proteste sociali in corso da settimane nel paese.