Akira Ifukube, il compositore protagonista del doodle di oggi

Oggi Google celebra i 107 anni dalla nascita del compositore giapponese Akira Ifukube con un doodle, cioè un’immagine che sostituisce il classico logo del motore di ricerca nell’homepage. Ikufube è noto soprattutto per aver realizzato le colonne sonore di diversi film della serie Godzilla.

Nacque nel 1914 a Kushiro, nella regione giapponese di Hokkaido: fin dall’infanzia studiò musica, in particolare violino e shamisen, uno strumento musicale tipico giapponese, ma poi si laureò in scienze forestali. Nel 1935 realizzò la la sua prima composizione per orchestra, Rapsodia in Giappone, e dopo un breve periodo in cui lavorò come forestale, decise di dedicarsi completamente alla musica.

Nel 1947 pubblicò la prima delle sue oltre 250 colonne sonore per film, ma il successo arrivò solo nel 1954 quando scrisse la colonna sonora di Godzilla, il primo film della saga con protagonista il mostro gigante. A Ikufube si deve anche l’invenzione del ruggito del mostro, diventato un elemento classico di tutta la serie: lo realizzò prendendo un guanto in pelle ricoperto di resina e sfregandolo contro le corde di un contrabbasso.

Dal 1974 insegnò presso il Tokyo College of Music, di cui l’anno successivo divenne direttore, e nel 1987 fu nominato presidente del dipartimento di etnomusicologia dell’università. Morì l’8 febbraio del 2006 a 91 anni.

