È morto Gavin MacLeod, noto per aver interpretato il capitano Stubing nella serie tv “Love Boat”

È morto Gavin MacLeod, attore noto soprattutto per il suo ruolo nella serie tv Love Boat, in cui interpretava il capitano Merrill Stubing. Aveva 90 anni.

MacLeod aveva avuto diversi ruoli minori per circa un decennio; era poi diventato popolare interpretando il personaggio di Murray Slaughter nel Mary Tyler Moore Show, una sitcom trasmessa negli Stati Uniti dal 1970 al 1977 (in Italia arrivò nel 1982).

Il suo personaggio più famoso, però, fu quello del capitano Stubing nella serie Love Boat, trasmessa negli Stati Uniti tra il 1977 e il 1987, andata in onda anche in Italia negli anni ’80.