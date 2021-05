Decine di migliaia di persone hanno manifestato in Brasile per chiedere l’impeachment di Bolsonaro

Sabato 29 maggio decine di migliaia di persone hanno manifestato in alcune delle principali città del Brasile per chiedere l’impeachment del presidente Jair Bolsonaro. Le città in cui si sono tenute le manifestazioni sono circa 200.

Gran parte dell’opinione pubblica brasiliana ritiene Bolsonaro il principale responsabile della gestione disastrosa della pandemia, che ha portato il sistema sanitario brasiliano praticamente al collasso, e ha causato nel paese quasi 500mila morti, secondo il conteggio ufficiale (ma potrebbero essere di più).

Bolsonaro aveva a lungo minimizzato i rischi della pandemia, adottando un approccio molto criticato. Aveva poi progressivamente cambiato alcune sue posizioni, mostrandosi aperto ai vaccini, ma continuando a essere contrario a restrizioni e lockdown. È ora in corso un’indagine parlamentare per valutare le sue responsabilità, e Bolsonaro è da mesi politicamente in grande difficoltà.