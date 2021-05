È morto lo scrittore Paolo Maurensig, autore della “Variante di Lüneburg”

È morto lo scrittore Paolo Maurensig: aveva 78 anni.

Maurensig era nato a Gorizia, ma aveva vissuto a lungo a Milano, dove aveva lavorato nell’editoria. Acquisì grande popolarità negli anni ’90 con due romanzi in particolare. Il primo è La variante di Lüneburg, del 1993, che racconta la storia di due giocatori di scacchi – un uomo ebreo e un ufficiale nazista – nel contesto della Seconda guerra mondiale e dell’Olocausto, e di come il secondo, dopo la guerra, apparentemente per caso, incontra un giovane allievo del primo. Il secondo è Canone Inverso, del 1996, che comincia con l’acquisto all’asta di un prezioso violino da parte di un personaggio con una storia misteriosa e particolare. Da Canone Inverso fu tratto anche un film con lo stesso titolo, diretto da Ricky Tognazzi.

L’ultimo suo libro è Pimpernel – Una storia d’amore, uscito nel 2020.