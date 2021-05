Celebripost

Non capita spesso che nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare in settimana ci fossero così tanti cantanti, ma nei giorni scorsi ci sono state le premiazioni degli iHeartRadio Music Awards e dei Billboard Music Awards, assegnati rispettivamente dalle omonime radio e rivista americane. Questo spiega la presenza di Drake e Pink, Alicia Keys e Usher, Elton John e The Weeknd, Megan Thee Stallion e Doja Cat. Ci sono anche i Måneskin, che hanno vinto l’Eurovision, e Lady Gaga, che festeggia il decimo anniversario dell’uscita del suo disco Born This Way. Vale la pena menzionare gli attori Debbie Allen e Dick Van Dyke, tra i vincitori dei Kennedy Center Honors (i premi assegnati agli artisti che hanno dato un grande contributo alla cultura americana), il presidente siriano Bashar Assad e la moglie Asma, il pilota Max Verstappen e la nuotatrice Benedetta Pilato.