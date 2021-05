È morta l’attrice Isabella De Bernardi, famosa per il ruolo di Fiorenza in “Un sacco bello”

È morta l’attrice e pubblicitaria Isabella De Bernardi, famosa per il ruolo di Fiorenza in Un sacco bello. Aveva 57 anni. Era figlia dello sceneggiatore Piero De Bernardi ed ebbe il suo primo ruolo proprio in Un sacco bello nel 1980 insieme a Carlo Verdone, che era anche regista del film. Successivamente partecipò in altri quattro film: Il marchese del Grillo insieme ad Alberto Sordi (dove interpretava la figlia di Gasperino “il carbonaro”), Borotalco e Il bambino e il poliziotto (entrambi di Carlo Verdone), e Io so che tu sai che io so, di Alberto Sordi. Dopo il 1989 smise di fare l’attrice e cominciò a lavorare nel settore pubblicitario, diventando direttrice artistica della grossa agenzia Young & Rubicam.

Il ruolo che ebbe in Un sacco bello viene ricordato soprattutto per una sua battuta rivolta a Mario Brega.