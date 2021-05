Il cantante dei Måneskin è risultato negativo al test antidroga

Il cantante dei Måneskin, Damiano David, si è volontariamente sottoposto a un test antidroga dopo essere stato accusato di aver fatto uso di cocaina in diretta durante la finale dell’Eurovision Song Contest di sabato 22 maggio: il test è risultato negativo.

Lo ha annunciato l’EBU (European Broadcasting Union, che organizza l’Eurovision Song Contest) in un comunicato, in cui si dice anche che tutto il materiale video disponibile è stato esaminato, e ha ulteriormente confermato il risultato del test.

Le accuse erano state mosse a David sulla base di un frammento video circolato molto sui social in cui si vedeva il cantante con la testa molto vicina al tavolo fare un movimento da molti considerato ambiguo e simile a chi sniffa cocaina. David aveva poi spiegato durante la conferenza stampa successiva al festival che stava guardando a terra i frammenti di un bicchiere che la band aveva appena rotto.

