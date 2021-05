Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco di Formula 1

Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco, in programma domani a partire dalle 15 sul circuito di Montecarlo. Era da un anno e mezzo che una Ferrari non partiva dalla prima posizione in un Gran Premio. Dietro di lui partiranno Max Verstappen della Red Bull e Valtteri Bottas della Mercedes, seguiti dall’altra Ferrari di Carlos Sainz. Il leader del Mondiale Lewis Hamilton partirà dalla settima posizione. Leclerc ha ottenuto la pole position nonostante abbia avuto un incidente poco prima della fine dell’ultima sessione di qualifiche, cosa che ha portato alla sospensione della sessione e alla conseguente assegnazione a lui – che aveva fatto registrare il miglior tempo fino a quel momento – della pole position.

