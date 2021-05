I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 20 maggio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 5.741 casi positivi da coronavirus e 164 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 11.927 (734 in meno di ieri), di cui 1.544 nei reparti di terapia intensiva (99 in meno di ieri) e 10.383 negli altri reparti (635 in meno di ieri). Sono stati analizzati 137.654 tamponi molecolari e 113.383 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,0 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,2 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 5.506 e i morti 149.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.003), Campania (649), Toscana (559), Lazio (558), Emilia-Romagna (464).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi, giovedì 20 maggio, in Lombardia possono prenotarsi per il vaccino contro il coronavirus le persone tra i 40 e i 49 anni. Dal 27 maggio saranno aperte le prenotazioni per le persone tra i 30 e i 39 anni e dal 2 giugno per quelle dai 16 ai 29 anni.

• Negli ultimi giorni si sta discutendo molto di una questione che potrebbe diventare centrale nella riorganizzazione del piano vaccinale contro il coronavirus nei prossimi mesi: la possibilità di vaccinare nei luoghi di vacanza gli italiani che quest’estate viaggeranno per turismo in una regione diversa dalla propria. È un tema molto sentito soprattutto nei posti in cui il turismo estivo è particolarmente importante per l’economia locale, e che temono un calo di visitatori per ragioni legate al calendario vaccinale: ne abbiamo parlato meglio qui.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale