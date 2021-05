È morto a 86 anni l’attore Charles Grodin

Charles Grodin, attore americano noto soprattutto per aver recitato nei film King Kong, Prima di mezzanotte e nella saga Beethoven, è morto martedì a 86 anni nella sua casa di Wilton, in Connecticut. Era malato di cancro al midollo osseo. Dagli anni Sessanta al 2016 — anno della sua ultima parte — Grodin recitò in oltre una quarantina di film, soprattutto commedie, e in più di venti serie televisive. La sua carriera fu particolarmente prolifica tra gli anni Ottanta e Novanta, periodo in cui recitò anche in La signora in rosso di Gene Wilder e in Giallo in casa Muppet di Jim Henson.

Charles Grodin, the versatile actor familiar from “Same Time, Next Year” on Broadway, popular movies like “The Heartbreak Kid,” “Midnight Run” and “Beethoven” and numerous television appearances, has died at 86. https://t.co/UUOtOWDJDu — New York Times Arts (@nytimesarts) May 18, 2021