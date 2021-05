Il coprifuoco è stato spostato alle 23

Con l’approvazione di un nuovo decreto legge sulle riaperture, l’orario del coprifuoco è stato posticipato dalle 22 alle 23. Il nuovo orario fa parte di una serie di misure che coinvolgono vari settori, e che prevedono un allentamento programmato delle restrizioni per il coronavirus.

Per quanto riguarda il coprifuoco, dopo il primo posticipo alle 23 – al momento non è chiaro se entrerà in vigore da martedì 18 o da mercoledì 19 – sarà ulteriormente posticipato alle 24 a partire dal 7 giugno, e infine completamente abolito dal 21 giugno.

Le altre misure, discusse nella cosiddetta “cabina di regia” con i rappresentanti del Comitato tecnico scientifico e poi approvate in serata dal Consiglio dei ministri, prevedono che dal 1 giugno i ristoranti possano tornare a fare servizio anche al chiuso a pranzo e a cena, e che alcune regioni diventino “zona bianca” dalla stessa data (qui non varrà il coprifuoco). Le nuove decisioni sulle riaperture riguardano anche palestre, piscine ed eventi sportivi, ma non le discoteche e i locali simili.