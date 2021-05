Weekly Beasts

Tra le foto bestiali della settimana c’è quella che mostra la zampa di un orso visitato in una clinica veterinaria, che si fa notare per la dimensione in sé, ovviamente, ma anche per il dettaglio delle unghie. Poi ci sono un procione arrampicato su una mangiatoia per uccelli e una volpe che lo guarda, a Berlino; un airone azzurro maggiore e il suo riflesso in Iowa e il cane dei duchi del Devonshire, nella loro residenza di Chatsworth House.