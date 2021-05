Da oggi riaprono le piscine all’aperto

Da oggi, sabato 15 maggio, nelle regioni in zona gialla possono riaprire le piscine pubbliche e private all’aperto. Lo prevede il decreto legge approvato dal governo il 22 aprile scorso, che ha previsto un piano di riaperture graduali: il piano ha previsto la riapertura nelle regioni in zona gialla, a partire dal 26 aprile, di bar e ristoranti, sia a pranzo che a cena, ma solo per il servizio all’aperto, e di musei, cinema, teatri e sale da concerto, a capienza ridotta.

– Leggi anche: Da lunedì quasi tutta l’Italia sarà in zona gialla

Dal primo giugno riapriranno in zona gialla anche le palestre, e alcuni eventi sportivi agonistici ritenuti di interesse nazionale potranno svolgersi con una presenza limitata di pubblico. Sempre dal primo giugno, inoltre, in zona gialla i ristoranti potranno ricominciare a fare servizio anche al chiuso, ma solo fino alle 18, e dal 15 giugno potranno ricominciare a svolgersi anche le fiere. Per il primo luglio è invece prevista la riaperture di parchi tematici, stabilimenti termali, convegni e congressi.