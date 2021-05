Giovanni Malagò è stato rieletto alla presidenza del CONI

Giovanni Malagò è stato rieletto per la terza volta alla presidenza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con il 79,71 per cento delle preferenze. Nelle elezioni tenute al Tennis Club Bonacossa di Milano, Malagò — che ha 61 anni ed è stato eletto la prima volta nel 2013 — ha superato gli altri due candidati: Renato ­­­­­­Di Rocco, ex presidente della federazione ciclistica, e Antonella Bellutti, ex ciclista olimpionica e prima donna candidata alla presidenza del CONI in 107 anni di storia. Con la rielezione di oggi, Malagò è diventato il terzo presidente più longevo nella storia del CONI, dopo Giulio Onesti e Gianni Petrucci.

