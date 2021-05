Il popolare talk show americano condotto da Ellen DeGeneres finirà nel 2022

La conduttrice statunitense Ellen DeGeneres ha annunciato che il suo storico e popolarissimo talk show televisivo The Ellen DeGeneres Show finirà al termine della prossima stagione, nel 2022, 19 anni dopo la prima puntata. DeGeneres lo ha detto in un’intervista al sito The Hollywood Reporter.

The Ellen DeGeneres Show è un talk show diurno seguitissimo negli Stati Uniti, che va in onda dal 2003 su diversi canali televisivi ed è prodotto da una società controllata dalla Warner Bros. Television. DeGeneres, già famosa per la sitcom anni Novanta Ellen, è a sua volta molto popolare e amata negli Stati Uniti, ma lo scorso anno erano emerse diverse accuse nei suoi confronti che ne avevano offuscato la fama.

Ad aprile del 2020 Variety aveva infatti pubblicato un articolo sullo scontento dei dipendenti dello show per via della riduzione degli stipendi per la pandemia e per il modo in cui era stata gestita la crisi. Poi nel luglio successivo BuzzFeed News aveva pubblicato un articolo in cui riportava le accuse anonime di dieci dipendenti che parlavano di trattamenti ingiusti da parte di membri della produzione e di numerose microaggressioni, cioè quei comportamenti fastidiosi, spesso legati a forme di sessismo o razzismo, che se ripetuti nel tempo possono avere conseguenze psicologiche significative su chi li subisce. Successivamente la Warner Bros. Television aveva licenziato tre produttori del programma.