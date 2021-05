Gianluigi Buffon lascerà la Juventus a fine stagione

Il portiere Gianluigi Buffon ha annunciato in un’intervista a beIN Sports che lascerà la Juventus al termine di questa stagione. Buffon, che ha 43 anni e nelle ultime due stagioni ha giocato come portiere di riserva, nel 2018 aveva già lasciato la Juventus dopo esserne stato portiere titolare per 17 stagioni, diventando uno dei giocatori più rappresentativi nella storia della società. Era passato al Paris Saint-Germain, per poi tornare a sorpresa la stagione successiva.

«Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo», ha detto nell’intervista. Buffon ha aggiunto però che non sa ancora se si ritirerà a fine stagione o andrà a giocare in un’altra squadra: «O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa lo prendo in considerazione»