La NBC ha detto che nel 2022 non trasmetterà la cerimonia dei Golden Globe

L’emittente televisiva statunitense NBC ha annunciato che nel 2022 non trasmetterà la cerimonia dei Golden Globe, i premi per cinema e tv che nella gerarchia di Hollywood vengono subito dopo gli Oscar e che vengono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA). La HFPA è un’organizzazione formata da giornalisti che si occupano di raccontare al di fuori degli Stati Uniti quello che avviene nell’industria del cinema e dell’intrattenimento statunitense: è molto influente ma anche poco limpida, e la sua attività è piena di aspetti opachi e discutibili, messi in fila da alcune recenti inchieste.

Per organizzare la cerimonia dei Golden Globe, la HFPA ha fatto finora affidamento sui diritti che NBC le pagava per trasmetterla. Senza questi fondi, non è sicuro che la cerimonia possa essere organizzata.

Negli ultimi mesi la HFPA, che comprende una novantina di giornalisti, aveva ricevuto critiche per vari aspetti della sua composizione e gestione, in particolar modo per la sua scarsissima inclusività (non ci sono giornalisti neri tra i suoi membri). Altre critiche riguardavano la sua gestione finanziaria. La scorsa settimana l’associazione ha approvato alcune riforme interne che prevedono, tra le altre cose, l’aumento del 50 per cento del numero dei propri membri entro il prossimo anno e mezzo e l’assunzione di consulenti per la diversità.

Nel suo comunicato, NBC ha detto: «Siamo convinti che la HFPA sia motivata a compiere questa importante riforma. Tuttavia, un cambiamento di questa portata richiede tempo e lavoro, e riteniamo che la HFPA abbia bisogno di tempo per fare le cose bene. Per questo, la NBC non trasmetterà i Golden Globe nel 2022. Se l’associazione porterà a termine il suo piano di riforma, siamo fiduciosi di poter tornare a trasmettere lo show nel gennaio del 2023».



