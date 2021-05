Elon Musk ha detto di avere la sindrome di Asperger

Sabato Elon Musk, l’amministratore delegato di Tesla e fondatore di SpaceX, ha detto di avere la sindrome di Asperger, un disturbo dello spettro autistico considerato “altamente funzionale”, che ha sintomi diversi e generalmente meno gravi di altri tipi di disturbi della stessa categoria ed è a volte associato a persone con grandi capacità intellettive. Musk lo ha detto presentando l’ultima puntata del Saturday Night Live, il celebre programma comico americano del canale NBC:

Stanotte passerò alla storia come la prima persona con la sindrome di Asperger a presentare il Saturday Night Live. O almeno la prima ad ammetterlo.

Nel suo monologo d’apertura, Musk ha citato il fatto che quando parla spesso deve aggiungere «dico sul serio» alla fine di una frase, perché a causa della scarsa variazione nell’intonazione chi lo ascolta non capisce le sue intenzioni, e ha anticipato che «stanotte non incrocerò lo sguardo molto spesso con i membri del cast». La sindrome di Asperger provoca spesso problemi nella gestione della socialità e disturbi ossessivi-compulsivi. Sui social, comunque, qualcuno ha fatto notare che anche il celebre attore Dan Aykroyd, che presentò il Saturday Night Live (del cui cast fece parte per anni), ha detto di avere la sindrome di Asperger.

In seguito, parlando del suo utilizzo spesso peculiare di Twitter, Musk ha aggiunto: «Lo so che a volte dico o posto cose strane, ma il mio cervello funziona così. A chi si fosse offeso posso solo dire: ho reinventato le automobili elettriche e sto mandando astronauti su Marte in una nave spaziale: pensavate davvero che fossi un tipo normale e rilassato?».

Durante la trasmissione Musk ha poi partecipato a vari sketch, in cui ha interpretato numerosi ruoli, tra cui un personaggio dei videogiochi, un esperto di criptovalute, un cowboy e se stesso.