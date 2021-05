Un’esplosione ha fatto crollare parte di un edificio a Gubbio, in Umbria: due persone sono disperse sotto le macerie

Nel tardo pomeriggio di oggi nella località Canne Greche di Gubbio, in Umbria, c’è stata una forte esplosione che ha fatto crollare il tetto e un intero piano di un edificio. Secondo le prime informazioni date dai Vigili del fuoco sarebbero coinvolte in tutto cinque persone: due sono state estratte vive dalle macerie e una è in contatto con i soccorritori, mentre le altre due risultano disperse. Al momento le cause dell’esplosione non sono chiare.

???? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con terza sepolta dalle macerie. Altre due persone sono segnalate come disperse [#7maggio 18:30] pic.twitter.com/S0GnztxEWv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 7, 2021