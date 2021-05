Da lunedì 10 maggio apriranno le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus alle persone dai 50 anni in su

Il commissario straordinario per la gestione dell’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato che da lunedì 10 maggio apriranno le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus delle persone che hanno dai 50 anni in su, ovvero quelle nate fino al 1971. In Sicilia le prenotazioni per questa fascia d’età sono state aperte oggi e le prime dosi agli over 50 saranno somministrate a partire da giovedì 13. Per il momento il ministero della Salute ha stabilito che in Italia l’uso dei vaccini contro il coronavirus di AstraZeneca e Johnson & Johnson è consigliato di preferenza alle persone con più di 60 anni di età, per le quali sono stati riscontrati minori rischi – già estremamente bassi – di soffrire di eventuali problemi circolatori (trombosi).