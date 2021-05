Un giornalista francese è stato rapito in Mali da un gruppo jihadista

Il giornalista francese Olivier Dubois è stato rapito in Mali lo scorso 8 aprile. Lo ha annunciato il 4 maggio l’organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere (RSF) e lo ha confermato all’agenzia AFP un funzionario del ministero degli Esteri francese. In un breve video diffuso sui social network, e di cui si sta appurando ancora l’autenticità, si vede Dubois dire di essere stato rapito nella città di Gao dal gruppo jihadista Jnim, legato ad al Qaida. Dubois lavora come freelance e collabora con giornali come Libération, Le Point Afrique e France24.

A 21-second video of which we learned this morning shows the French journalist Olivier Dubois saying he was kidnapped by the “Support Group for Islam and Muslims” on 8/04. He asks his family & friends and the French authorities to do everything in their power to get him released. pic.twitter.com/yb3tpfo4oy

— RSF (@RSF_inter) May 5, 2021