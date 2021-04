Un uomo è un dessert

Jane Pauley: «Una volta hai detto “un uomo non è una necessità, è un lusso”»

Cher: «Come un dessert, sì. Un uomo non è decisamente una necessità»

Jane Pauley: «L’hai detto per fare l’acida?»

Cher: «Macché per niente! Io adoro i dessert, amo gli uomini! Penso che gli uomini siano la cosa migliore al mondo. Ma non hai veramente bisogno di loro per vivere. Mia mamma mi diceva sempre “tesoro, sai che un giorno ti dovrai sistemare e dovrai sposare un uomo ricco?» E io le dicevo: «Mamma, io sono un uomo ricco».