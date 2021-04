I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 17 aprile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 15.370 casi positivi da coronavirus e 310 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 27.440 (669 in meno di ieri), di cui 3.340 nei reparti di terapia intensiva (26 in meno di ieri) e 24.100 negli altri reparti (643 in meno di ieri). Sono stati analizzati 182.321 tamponi molecolari e 149.413 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,5 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 15.937 e i morti 429.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.546), Campania (2.232), Puglia (1.525), Lazio (1.378), Sicilia (1.301).

Le principali notizie della giornata

• Da lunedì 19 aprile la Campania passerà dalla zona rossa a quella arancione, mentre tutte le altre regioni manterranno l’attuale colore: le uniche regioni in zona rossa saranno quindi Valle d’Aosta, Sardegna e Puglia. La decisione è stata presa dal ministro della Salute Roberto Speranza con due ordinanze, firmate in seguito all’analisi dell’andamento dei contagi settimanali. Nessuna regione sarà in zona gialla o bianca: in base al decreto legge approvato dal governo il primo aprile, infatti, anche per le regioni in zona gialla si applicano le stesse misure della zona arancione.

• Le zone gialle torneranno dal 26 aprile, ma saranno zone gialle leggermente diverse da quelle dei mesi scorsi: potranno infatti riaprire bar e ristoranti, sia a pranzo che a cena, ma solo per il servizio all’aperto. Sempre dal 26 aprile in molte scuole ricominceranno le lezioni in presenza, e riapriranno musei, teatri e cinema. In questo articolo abbiamo spiegato come avverranno le riaperture.