È morta a 52 anni l’attrice Helen McCrory, famosa per la serie “Peaky Blinders”

È morta a 52 anni l’attrice britannica Helen McCrory. Ad annunciarlo è stato suo marito, l’attore Damian Lewis. McCrory era nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Polly Gray nella serie televisiva Peaky Blinders e per aver recitato in tre film della saga di Harry Potter, interpretando Narcissa Malfoy. Nel 2006 aveva interpretato Cherie Blair, moglie dell’ex primo ministro britannico Tony Blair, nel film The Queen. Aveva ripreso lo stesso ruolo anche in un film del 2010, I due presidenti.