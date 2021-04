Alessandra Galloni sarà la nuova direttrice di Reuters: sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo

La giornalista italiana Alessandra Galloni sarà la nuova direttrice dell’agenzia di stampa Reuters: sarà la prima donna a dirigere l’agenzia nei suoi 170 anni di storia. Galloni prenderà il posto di Stephen J. Adler, alla guida di Reuters dal 2011, che andrà in pensione alla fine di aprile. Galloni, che ha 47 anni e che è nata a Roma, si è laureata all’università di Harvard nel 1995 e ha ottenuto un master alla London School of Economics nel 2002. Lavora a Reuters dal 2013, dopo aver lavorato per 13 anni al Wall Street Journal, specializzandosi in economia e finanza e lavorando come corrispondente da Londra, Parigi e Roma.

So honored to lead the best newsroom in the world! https://t.co/BoaNp7RWkG — alessandra galloni (@aagalloni) April 13, 2021