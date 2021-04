Moltissimi abbonati a DAZN segnalano problemi nella visione di Inter-Cagliari

Moltissimi abbonati alla piattaforma di contenuti in streaming DAZN stanno segnalando problemi nella visione di Inter-Cagliari, l’anticipo della 30esima giornata di Serie A. I problemi sono iniziati nei primi minuti della partita e sono proseguiti anche dopo l’intervallo. Sui social network circolano moltissime critiche alla piattaforma, che da poco ha ottenuto i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A a partire dalla prossima stagione fino al 2024, superando l’offerta di Sky. L’ufficio stampa di DAZN ha fatto sapere che «tutto il team sta lavorando per risolvere il problema quanto prima».

Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP.

Stiamo lavorando per risolverlo — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 11, 2021