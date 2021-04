Il commissario straordinario Francesco Figliuolo ha firmato un’ordinanza in cui indica che la vaccinazione contro il coronavirus deve procedere per fasce di età

Il commissario straordinario Francesco Figliuolo ha firmato un’ordinanza (PDF) in cui indica che la vaccinazione contro il coronavirus deve procedere per fasce di età a partire dai più anziani, come anticipato nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. L’ordinanza è stata diffusa venerdì sera dopo giorni di polemiche sulla decisione di diverse regioni di dare la precedenza ad alcune categorie professionali.

Non è ancora chiaro quante regioni seguiranno le indicazioni del governo: in teoria, secondo l’ordinanza, dovrebbero sospendere immediatamente le vaccinazioni a categorie come insegnanti e forze dell’ordine. L’ordinanza prevede comunque che le persone che appartengono a queste categorie e hanno già ricevuto la prima dose potranno ottenere anche la seconda.

