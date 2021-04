A Saint Vincent è iniziata l’eruzione del vulcano La Soufrière

A Saint Vincent, isola caraibica tra Grenada e Barbados, è iniziata l’eruzione del vulcano La Soufrière, inattivo da quarantadue anni. La notizia dell’eruzione è stata data alle 8.41 ora locale dal centro di monitoraggio caraibico UWISeismic, dell’Università delle Indie Occidentali. L’attiva sismica connessa all’eruzione era iniziata giovedì: il primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, aveva già dichiarato in giornata lo stato di allarme e ordinato l’evacuazione di circa 7.000 persone dalla parte settentrionale dell’isola per la «portata potenzialmente disastrosa» dell’eruzione.

At 8:41 am this morning 9-4-21 an explosive eruption began at La Soufrière volcano in St. Vincent. This is a culmination of the seismic activity that began on April 8. The eruption is ongoing and more information will be shared as things progress. #lasoufriere #uwi #volcano #svg pic.twitter.com/C2zWrjPcpP

— UWISeismic Research (@uwiseismic) April 9, 2021