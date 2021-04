A Roma, davanti alla Camera, ci sono stati scontri tra la polizia e alcuni commercianti che protestavano contro le restrizioni

Nel pomeriggio di martedì 6 aprile a Roma, davanti alla sede della Camera, in piazza Montecitorio, c’è stata una manifestazione di protesta di commercianti le cui attività sono ancora chiuse a causa delle restrizioni imposte dal governo per la pandemia (tra cui ristoratori e ambulanti).

Nel corso della manifestazione ci sono stati lanci di fumogeni e altri oggetti e alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare le transenne che proteggono la piazza. La polizia schierata in assetto antisommossa ha reagito caricando i manifestanti.

Alla manifestazione hanno partecipato anche diversi politici, tra cui il senatore Gianluigi Paragone (ex M5S), il deputato Vittorio Sgarbi, ed esponenti dei movimenti neofascisti CasaPound e Forza Nuova. Per ora non ci sono notizie confermate di persone ferite negli scontri o arresti.