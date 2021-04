L’importante boss mafioso Giuseppe Calvaruso è stato arrestato all’aeroporto di Palermo

Il boss mafioso Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del clan siciliano di Pagliarelli dalla procura antimafia di Palermo, è stato arrestato domenica all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo.

Calvaruso ha 44 anni e secondo i magistrati da alcuni anni gestiva gli affari del clan – uno dei più potenti della mafia siciliana – dal Brasile. Domenica si trovava in Sicilia per una breve visita per Pasqua. Gli arresti sono avvenuti a seguito di alcune intercettazioni dei carabinieri. Secondo i magistrati Calvaruso stava tentando di proseguire la riorganizzazione di Cosa Nostra dopo anni di parziale declino avviata dal boss Settimo Mineo, arrestato nel 2018.

Insieme a Calvaruso sono state arrestate anche altre quattro persone: Giovanni Caruso, Silvestre Maniscalco, Francesco Paolo Bagnasco e Giovanni Spanò. Gli arresti sono stati ordinati da un gruppo di magistrati coordinato dal procuratore del Direzione distrettuale antimafia di Palermo Salvatore De Luca. Per i cinque le accuse sono di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona e intestazione fittizia di beni.