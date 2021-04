Weekly Beasts

È la settimana giusta per imparare una nuova razza di pecore: sfogliando questa raccolta animalesca inciamperete infatti in un agnello di razza skudde che corre in un prato a Berlino. Poi ci sono la coda di un pavone, uno dei cani del presidente americano Joe Biden, una minuscola rana australiana, un capricorno giapponese, un sambar indiano e un coloratissimo martin pescatore dalla gola bianca.