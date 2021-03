Un alto ufficiale della Marina italiana è stato fermato per spionaggio

Martedì sera a Roma un alto ufficiale della Marina italiana e un militare russo in servizio presso l’ambasciata russa a Roma sono stati fermati dai carabinieri del ROS (Raggruppamento operativo speciale) con le accuse di spionaggio e rivelazione di segreto.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dai giornali italiani, i due sarebbero stati fermati in flagrante, dopo che l’ufficiale italiano aveva consegnato documenti riservati al militare russo. Sarebbe stato accertato anche un pagamento in denaro a favore dell’italiano. Per ora non si sa niente a proposito del tipo di documenti che sarebbero stati scambiati.

Mercoledì mattina il ministero degli Esteri ha convocato l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, per chiedere spiegazioni. Parlerà, su mandato del ministro Luigi Di Maio, con Elisabetta Belloni, segretaria generale del ministero, cioè la funzionaria di più alto grado di tutta la diplomazia italiana, che gestisce il lavoro del ministero.

L’ufficiale italiano, di cui non è stata resa nota l’identità, avrebbe il grado di capitano di fregata e sarebbe in stato di arresto. Secondo Repubblica, lavorava presso lo Stato maggiore della difesa, cioè l’organo della difesa che coordina l’attività di tutte le forze armate italiane e intrattiene le relazioni con le varie organizzazioni internazionali, tra cui la NATO, quando si tratta di questioni militari.

Non è ancora chiaro invece lo stato del militare russo: si stanno facendo accertamenti sull’immunità diplomatica di cui di solito godono i diplomatici e i funzionari accreditati; secondo il Corriere della Sera, proprio per via dell’immunità potrebbe non essere arrestato ma espulso dal paese.

L’operazione di martedì sera è il frutto di una lunga indagine dei carabinieri del ROS, che avrebbero agito dopo una segnalazione dell’AISI, l’agenzia che si occupa della sicurezza interna della Repubblica italiana, in collaborazione con lo Stato maggiore della difesa.

Se confermata, questa vicenda potrebbe essere uno dei casi di spionaggio più gravi mai avvenuti in Italia dai tempi della Guerra fredda. È quasi certamente il caso più grave a riguardare un ufficiale italiano: l’Italia è oggetto soprattutto di spionaggio industriale, e nell’ambito dello spionaggio militare-diplomatico negli ultimi anni sono stati fatti sì arresti, ma soprattutto di funzionari e ufficiali europei in servizio in Italia.

Molto spesso questi casi di spionaggio hanno come beneficiario la Russia: lo scorso agosto, per esempio, un ufficiale dell’esercito francese in servizio al comando NATO di Napoli era stato arrestato per aver condiviso informazioni riservate con un ufficiale russo.