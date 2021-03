Just Eat ha raggiunto un accordo con i sindacati per il primo contratto collettivo aziendale dei rider in Italia

L’azienda Just Eat, che si occupa della consegna di cibo a domicilio, ha raggiunto un accordo con i sindacati per il contratto collettivo aziendale dei suoi rider, che nel corso del 2021 verranno inquadrati come lavoratori dipendenti. Just Eat aveva già annunciato l’assunzione dei rider – che comincerà da Monza, in Lombardia – ma doveva ancora stipulare il contratto collettivo con i sindacati delle categorie dei trasporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti. È il primo contratto collettivo aziendale per i rider in Italia.

– Leggi anche: Da marzo Just Eat assumerà i primi rider con contratti da dipendenti

Tra le altre cose, permetterà loro di avere una paga base legata a minimi contrattuali e non alle consegne, il diritto alla previdenza sociale e un’integrazione salariale in caso di malattia, infortunio, ferie, maternità o paternità.