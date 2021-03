Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrein, il primo del Mondiale di Formula 1 del 2021. Al secondo posto è arrivato Max Verstappen della Red Bull, al terzo Valtteri Bottas della Mercedes. Le Ferrari sono arrivate sesta (Charles Leclerc) e ottava (Carlos Sainz Jr.).

???? CLASSIFICATION: BAHRAIN ????

Here's how they finished after a tense and dramatic opening race of the 2021 F1 season ????#BahrainGP ???????? #F1 pic.twitter.com/R2bl8pEHHl

— Formula 1 (@F1) March 28, 2021