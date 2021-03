C’è stato un terremoto di magnitudo 5.6 nel mare Adriatico

C’è stato un terremoto nel mare Adriatico centrale, poco prima delle 15: secondo le stime l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la magnitudo è stata di 5.6. Il terremoto è avvenuto in mare a est di Pescara, ed è stato sentito in Puglia, Molise e Abruzzo, ma anche a Roma e in Campania, oltre che in Croazia. L’ipocentro è a 5 chilometri di profondità, secondo le rilevazioni dell’INGV, l’epicentro a circa 80-90 chilometri dal Gargano e dalle isole Tremiti e a una trentina di chilometri dall’isola croata di Lastovo. I vigili del fuoco dicono che per ora non ci sono segnalazioni di danni o richieste di aiuto.

Il terremoto è stato seguito da una serie di scosse successive: le più forti sono state di magnitudo 4.1 (alle 15 e alle 15:13) e 4.0 (alle 15:21). L’INGV ha spiegato che dal 1985 la sismicità in questa zona del mare Adriatico è molto frequente, con scosse di magnitudo compresa tra 4.0 e 4.9.

Con la scossa di oggi non sono state diffuse allerte per eventuali tsunami: lo si fa con magnitudo maggiori.