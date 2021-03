In Myanmar almeno 16 manifestanti sono stati uccisi dall’esercito

Sabato in Myanmar almeno 16 manifestanti che protestavano contro la giunta militare che ha preso il potere sono stati uccisi dall’esercito: almeno quattro persone sono morte dopo che l’esercito ha sparato contro la folla fuori da una stazione di polizia di Dala, un quartiere di Yangon, e altre tre persone sono state colpite nel quartiere di Insein; le altre nove persone sono state uccise in altre città del paese, nella regione di Bago e nella cittadina di Hopin, che si trova nel nord-est del Myanmar. In occasione della giornata delle forze armate, che si celebra proprio il 27 marzo, l’esercito aveva cercato di dissuadere i manifestanti dal protestare avvertendo sulla televisione nazionale che avrebbero potuto essere colpiti alla testa e alle spalle.

In Myanmar sono in corso grandi proteste da quasi due mesi, cioè dal colpo di stato del primo febbraio. Un gruppo di attivisti citato da Reuters, chiamato “Associazione di assistenza per i prigionieri politici”, ha stimato che dall’inizio delle manifestazioni 328 persone siano morte negli scontri con l’esercito e la polizia: non esistono conteggi ufficiali dei morti delle autorità locali, né delle agenzie di stampa internazionali.

In un discorso trasmesso in TV il generale Min Aung Hlaing, il capo dell’esercito, ha promesso nuovamente che verranno organizzate nuove elezioni, ma non ha detto quando.