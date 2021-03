La conferenza stampa di ieri del presidente del Consiglio Draghi e del ministro della Salute Speranza per fare il punto sulle prossime iniziative del governo per contrastare la diffusione del coronavirus è in apertura su tutti i giornali di oggi: i punti salienti annunciati da Draghi sono il prolungamento fino a tutto aprile delle restrizioni per le regioni con la divisione fra zona rossa e arancione, l’apertura delle scuole in presenza dopo Pasqua per le elementari e la prima media anche in zona rossa, e un decreto per obbligare il personale sanitario a vaccinarsi. Il Sole 24 Ore titola invece sui dati dell’ISTAT su natalità e mortalità nel 2020, il Giornale intervista Berlusconi sulla giustizia, e i giornali sportivi si occupano dell’assegnazione dei diritti tv della Serie A a Dazn.