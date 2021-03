L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì 22 marzo. Lo ha detto il suo avvocato Federico Cecconi all’inizio dell’udienza del “processo Ruby Ter” in cui Berlusconi è accusato di aver corrotto alcune testimoni del “processo Ruby” per ottenere che non parlassero.

Cecconi ha fatto mettere a verbale che Berlusconi è ricoverato ospedale da lunedì «per problematiche di salute su cui non mi dilungherei». Il Corriere ha scritto che Berlusconi avrebbe effettuato esami al San Raffaele di Milano nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, in regime di day hospital.

Nell’udienza di oggi avrebbe dovuto testimoniare il ragioniere di fiducia di Berlusconi, Giuseppe Spinelli, che però ha presentato istanza di impedimento. La difesa di Berlusconi invece ha deciso di non avanzare istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo.