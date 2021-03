I nuovi colori delle regioni, da lunedì

Da lunedì 22 marzo il Molise e la Sardegna cambieranno colore in base alle ordinanze firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il Molise passerà dalla zona rossa a quella arancione, mentre la Sardegna da quella bianca a quella arancione (la zona gialla è stata praticamente sospesa fino al 6 aprile). Un’altra ordinanza prevede il prolungamento della zona rossa per la Campania.

Tutte le altre regioni manterranno il colore della settimana precedente. La Toscana è in zona arancione, ma tre sue province (Arezzo, Pistoia e Prato) sono in zona rossa.

Nei giorni di Pasqua – cioè sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile – tutte le regioni (fatta eccezione per quelle eventualmente in zona bianca) saranno considerate in zona rossa. Una zona rossa in cui però sarà possibile, senza uscire dalla propria regione, fare uno spostamento al giorno (a determinate condizioni) verso altre abitazioni private.

