È morto a 81 anni l’attore Yaphet Kotto, il meccanico Parker in “Alien” e il cattivo di “Agente 007 – Vivi e lascia morire”

È morto a 81 anni Yaphet Kotto, attore statunitense noto soprattutto per aver interpretato il meccanico Parker in Alien (1979) e il cattivo di Agente 007 – Vivi e lascia morire (1973). Kotto è morto lunedì nelle Filippine, per cause che non sono state comunicate.

Yaphet Kotto era nato a New York nel 1939 e nella sua carriera aveva interpretato molto spesso cattivi, criminali ma anche diversi agenti di polizia, come nel film Prima di Mezzanotte del 1988, con Robert De Niro, o nella serie degli anni Novanta Homicide.