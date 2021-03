Domenica sera a Roma è stato incendiato il portone dell’Istituto Superiore di Sanità

Domenica sera è stato incendiato il portone della sede dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma, davanti all’Università La Sapienza. L’incendio è stato spento in poco tempo da una pattuglia dei carabinieri, intervenuta poco dopo la segnalazione dei custodi del palazzo, e la struttura non ha riportato grossi danni. Sono ancora in corso indagini per individuare i responsabili ed è possibile che si sia trattato di un atto di protesta legato alla gestione dell’emergenza sanitaria: il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato di «atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità».

Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto Superiore di Sanità. A Silvio Brusaferro e a tutte le donne e gli uomini dell’ISS va il mio pieno sostegno e la gratitudine per il lavoro straordinario fatto ogni giorno al servizio del Paese. — Roberto Speranza (@robersperanza) March 14, 2021