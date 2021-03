Weekly Beasts

Tra le foto di animali più belle della settimana ci sono ricorrenze annuali che non stancano mai: come i macachi giapponesi che fanno il bagno nelle acque termali, o i cani dell’Iditarod, la leggendaria corsa per cani da slitta che si corre ogni anno dal 1967, in Alaska. Nella raccolta della settimana ci sono anche uno struzzo tra i custodi di uno zoo, la mano di una scimmia, un gatto che si guarda dai corvi, una cucciolata di cinghiali, agnelli e bei ritratti di alcuni degli animali ospitati dal Wildwood Trust, un ente benefico che si occupa di animali a Canterbury, in Inghilterra.