Alle Olimpiadi di Tokyo non ci sarà pubblico proveniente dall’estero

Diversi giornali giapponesi e internazionali, come il Japan Times e Reuters, hanno scritto che il governo giapponese avrebbe deciso di non permettere la presenza di pubblico proveniente dall’estero alle Olimpiadi e Paralimpiadi previste a Tokyo la prossima estate. La decisione è stata presa a causa della pandemia da coronavirus e non è ancora ufficiale: i giornali hanno citato proprie fonti governative.

Non c’erano stime ufficiali su quanti biglietti il Giappone si aspettasse di vendere, ma secondo il Japan Times sembra che prima del rinvio dei Giochi il numero si aggirasse intorno ai 9 milioni di biglietti, con 1 milione di spettatori attesi dall’estero. Entro aprile è attesa anche la decisione su quanti spettatori interni al paese potranno essere ammessi ad assistere alle competizioni: in Giappone sono già stati venduti quasi 4 milioni e mezzo di biglietti, per i quali ci sono già state oltre 800mila richieste di rimborso.