La società di investimento della famiglia Agnelli ha comprato il 24% del marchio di scarpe di lusso Christian Louboutin

La società di investimento della famiglia Agnelli, Exor, ha comprato il 24% del marchio di scarpe di lusso francese Christian Louboutin per 541 milioni di euro. La notizia è stata confermata lunedì dalle due società: l’investimento permetterà a Exor di crescere nel settore dei prodotti di lusso e a Louboutin di espandersi ancora, in particolare nei mercati asiatici. Louboutin, fondata nel 1991 a Parigi dallo stilista Christian Louboutin, è uno dei marchi di scarpe di lusso più famosi al mondo, noto in particolare per produrre scarpe con la suola rossa: un tratto molto distintivo e che è stato al centro di diverse controversie legali.